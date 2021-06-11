Росстат рассчитал медианную зарплату россиян за 2020 год. Она составила 32 422 рубля — в полтора раза ниже средней
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Медианная среднемесячная зарплата в России в 2020 году составляла 32 422 рубля. Как следует из данных, опубликованных Росстатом, это на 6,4% выше, чем в 2019 году.
Как отмечает РБК, медианная зарплата впервые рассчитывалась по новой методике — на основании данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат. Это позволило ведомству учесть зарплаты в малом бизнесе и у индивидуальных предпринимателей.
На основе медианной зарплаты с 2021 года в России высчитывается МРОТ — он должен составлять 42% от полученного Росстатом значения. После публикации данных Минтруд сообщил, что МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей.
Средняя зарплата в 2020 году, по данным Росстата, составила 51 352 рубля.