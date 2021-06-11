Полузащитник сборной России Андрей Мостовой не сыграет на Евро из-за коронавируса

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Тренерский штаб сборной России внес изменение в заявку на чемпионат Европы по футболу, сообщается в твиттере команды.

Вместо полузащитника Андрея Мостового, чей тест на коронавирус показал положительный результат, в состав команды включен защитник Роман Евгеньев.

Всего в заявке сборной 26 игроков. Первый матч в рамках группового турнира Евро-2020 российская команда проведет 12 июня в Санкт-Петербурге против Бельгии.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег