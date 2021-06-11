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Полузащитник сборной России Андрей Мостовой не сыграет на Евро из-за коронавируса

Источник: Сборная России по футболу

Тренерский штаб сборной России внес изменение в заявку на чемпионат Европы по футболу, сообщается в твиттере команды.

Вместо полузащитника Андрея Мостового, чей тест на коронавирус показал положительный результат, в состав команды включен защитник Роман Евгеньев.

Всего в заявке сборной 26 игроков. Первый матч в рамках группового турнира Евро-2020 российская команда проведет 12 июня в Санкт-Петербурге против Бельгии.

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