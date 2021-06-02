Назван окончательный состав сборной России по футболу на чемпионат Европы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал окончательный состав команды на Евро-2020, перенесенный из-за пандемии на 2021 год. В список вошли 26 футболистов.

Вратари: Антон Шунин, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов;

Защитники: Георгий Джикия, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов, Юрий Жирков;

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук, Денис Черышев, Денис Макаров;

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Соболев, Антон Заболотный.

Таким образом, в итоговую заявку не попали вратарь Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников, а также полузащитник Арсен Захарян.

Сборная России в рамках группового турнира Евро-2020 проведет два матча в Санкт-Петербурге (12 июня против Бельгии, 16 июня против Финляндии) и одну игру в Копенгагене (21 июня против Дании).

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег