Назван окончательный состав сборной России по футболу на чемпионат Европы
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Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал окончательный состав команды на Евро-2020, перенесенный из-за пандемии на 2021 год. В список вошли 26 футболистов.
Вратари: Антон Шунин, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов;
Защитники: Георгий Джикия, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов, Юрий Жирков;
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук, Денис Черышев, Денис Макаров;
Нападающие: Артем Дзюба, Александр Соболев, Антон Заболотный.
Таким образом, в итоговую заявку не попали вратарь Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников, а также полузащитник Арсен Захарян.
Сборная России в рамках группового турнира Евро-2020 проведет два матча в Санкт-Петербурге (12 июня против Бельгии, 16 июня против Финляндии) и одну игру в Копенгагене (21 июня против Дании).