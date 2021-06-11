Пиджак, сшитый Эдуардом Лимоновым, продан на аукционе за 1,7 миллиона рублей

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Цветной пиджак, сшитый писателем Эдуардом Лимоновым из 114 лоскутков в 1972 году, был продан на торгах аукционного дома «Литфонд» за 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

В ходе торгов, стартовавших с отметки 380 тысяч рублей, цена лота выросла в четыре раза, отметили представители «Литфонда».

Всего за два часа торгов в онлайн-формате было продано около 150 лотов на общую сумму около 90 миллионов рублей. Среди самых дорогих и редких продаж оказались также автографы и рукописи Исаака Бабеля (проданы за 6 миллионов рублей), Михаила Кузмина (5 миллионов рублей), Сергея Есенина (5,5 миллиона рублей), Гавриила Державина (5,5 миллиона рублей) и Марины Цветаевой (3,2 миллиона рублей).

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