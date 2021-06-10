Юрий Дудь стал фигурантом административного дела о пропаганде наркотиков из-за интервью с Моргенштерном и Ивангаем

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В отношении журналиста Юрия Дудя рассматривается административное дело о пропаганде наркотиков. Соответствующая информация размещена в картотеке Зюзинского суда Москвы.

Дудю вменяется административная статья о пропаганде наркотических средств с помощью интернета (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ). Максимальное наказание по ней — 1,5 миллиона рублей штрафа. Дата заседания суда пока не назначена.

В апреле на пропаганду наркотиков в шоу «ВДудь» пожаловалась — по итогам проверки полиция завела административное дело, однако тогда не было известно, кто конкретно был его фигурантом.

Сейчас Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, сообщила, что две экспертизы, проведенные в рамках дела, подтвердили факт пропаганды наркотиков в интервью Дудя с блогером Ивангаем (Иван Рудской) и рэпером Алишером Моргенштерном.

Зюзинский суд 3 июня оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей по аналогичной статье — пропаганду наркотиков суд увидел в клипах «Розовое вино — 2» и «Family». При этом адвокат рэпера настаивал, что три из четырех лингвистических экспертиз пропаганды не нашли.

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