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Юрий Дудь стал фигурантом административного дела о пропаганде наркотиков из-за интервью с Моргенштерном и Ивангаем

Источник: Портал открытых данных судов Москвы

В отношении журналиста Юрия Дудя рассматривается административное дело о пропаганде наркотиков. Соответствующая информация размещена в картотеке Зюзинского суда Москвы. 

Дудю вменяется административная статья о пропаганде наркотических средств с помощью интернета (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ). Максимальное наказание по ней — 1,5 миллиона рублей штрафа. Дата заседания суда пока не назначена. 

В апреле на пропаганду наркотиков в шоу «ВДудь» пожаловалась Лига безопасного интернета — по итогам проверки полиция завела административное дело, однако тогда не было известно, кто конкретно был его фигурантом. 

Сейчас Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, сообщила, что две экспертизы, проведенные в рамках дела, подтвердили факт пропаганды наркотиков в интервью Дудя с блогером Ивангаем (Иван Рудской) и рэпером Алишером Моргенштерном.  

Зюзинский суд 3 июня оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей по аналогичной статье — пропаганду наркотиков суд увидел в клипах «Розовое вино — 2» и «Family». При этом адвокат рэпера настаивал, что три из четырех лингвистических экспертиз пропаганды не нашли. 

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