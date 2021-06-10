Суд отклонил иск Навального к ИК-3 во Владимире. Он подал его, когда адвокатам запретили брать на встречи с ним ноутбуки и телефоны

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Суд во Владимире отказался удовлетворить административный иск политика Алексея Навального, который тот подал к администрации исправительной колонии № 3 во Владимире, пишет ТАСС.

Навальный пытался признать незаконными действия сотрудников колонии, в которой он находился на лечении с середины апреля до начала июня. В это время адвокатам, навещавшим Навального почти каждый день, запрещали брать на встречи с ним ноутбуки и телефоны. По решению Верховного суда России, адвокатам разрешено проносить в колонии телефоны и ноутбуки.

Адвокат политика Вадим Кобзев сообщил, что решение суда будет обжаловано.

2 июня Петушинский суд во Владимирской области отказался удовлетворить иск Алексея Навального к колонии № 2 в Покрове, где он отбывает срок заключения. В этом иске политик требовал признать незаконным то, что его поставили на учет как склонного к побегу. Из-за постановки на учет сотрудник колонии по ночам каждый час встает у кровати Навального и снимает его на видео, из-за чего тот просыпается.

7 июня Навальный отказался от двух исков к ИК-2 в Покрове, связанных с вырезкой статей из газет, которые получал политик, и с отказом в выдаче ему книг. Оппозиционер отказался от исков, поскольку ему выдали Коран и Библию, а из его газет перестали вырезать статьи.

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