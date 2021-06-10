Суд арестовал блогера Юрия Хованского на два месяца по делу об оправдании терроризма

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера Юрия Хованского, обвиняемого в публичных призывах к терроризму.

Хованский проведет под арестом два месяца. На этой мере пресечения настаивало следствие.

С утра 10 июня Хованскому официально предъявили обвинения в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Блогеру грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Дело против Хованского возбудили после жалобы на песню, исполненную им во время одного из стримов. В песне, посвященной захвату заложников во время мюзикла «Норд-Ост», есть слова: «„Норд-Ост“ — это было ******* [прекрасно]. Сколько же русских детей убили. <…> Все во имя Чечни!». Блогер был задержан вечером 8 июня.

У Хованского 4,4 миллиона подписчиков на ютьюбе. Он известен как автор таких ютьюб-шоу как «Шаверма Патруль», «Бич Закупка» и Russian Stand-Up.

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