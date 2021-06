США за год отправят 500 миллионов доз вакцины Pfizer от коронавируса в почти 100 стран мира

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Администрация президента США Джо Байдена собирается купить 500 миллионов доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech и в течение ближайшего года направить их 92 странам с низким и средним уровнем дохода, говорится в сообщении Белого дома.

Джо Байден объявит об отправке вакцин в развивающиеся страны 10 июня, во время поездки в Европу. Вакцины начнут поставлять в августе, до конца 2021 года планируют отправить 200 миллионов доз, а еще 300 миллионов — к июню 2022 года.

Вакцины станут поставлять через организацию COVAX, созданной под эгидой Всемирной организации здравоохранения для совместных и конкурентоспособных закупок вакцин для бедных стран.

Американские власти договорились с Pfizer о покупке вакцин по «некоммерческой» цене, которая не называется, сообщили The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на источники.

Американские власти ранее объявили, что к концу июня поделятся с миром по меньшей мере 80 миллионами доз вакцин от коронавируса.

Ранее власти США заключили с Pfizer контракт на закупку 300 миллионов доз вакцины для распространения внутри США. Источник NYT утверждает, что заявленные 500 миллионов доз будут куплены дополнительно.

500 миллионов доз от коронавируса, обещанных США, как пишет The New York Times, намного меньше тех 11 миллиардов доз, которые, по оценке ВОЗ, необходимы для вакцинации жителей планеты. В ряде африканских стран, отмечает издание, вакцинированы менее 1% жителей, тогда как в США и Великобритании — около половины населения. По данным Bloomberg, в 178 странах мира ввели более 2,23 миллиарда доз вакцин — этого достаточно для полной вакцинации 14,5% населения Земли.

Читайте также

История происхождения коронавируса — настоящий детектив со шпионами, Дональдом Трампом и «женщиной — летучей мышью» Рассказываем в шести главах с развязкой (которая на самом деле не развязка)

Читайте также

История происхождения коронавируса — настоящий детектив со шпионами, Дональдом Трампом и «женщиной — летучей мышью» Рассказываем в шести главах с развязкой (которая на самом деле не развязка)

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег