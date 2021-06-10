Переговоры Байдена и Путина пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве
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Местом проведения саммита президентов России и США, запланированного на 16 июня в Женеве, станет вилла Ла Гранж. Об этом сообщил МИД Швейцарии. Эту же информацию подтвердил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Джо Байден встретятся впервые с момента избрания последнего президентом США. До этого политики встречались в 2011 году в Москве: тогда Путин был премьером РФ, а Байден — вице-президентом США.
В марте Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина «убийцей». Спустя сутки Путин ответил дразнилкой «кто обзывается, тот сам так и называется».
Двусторонняя встреча Путина с предыдущим президентом США Дональдом Трампом проходила единственный раз — в 2018 году в Хельсинки.