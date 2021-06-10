Бывшие сотрудники Московского метрополитена подали более 40 исков из-за увольнений после участия в митинге за Навального

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Суды приняли иски от 42 бывших сотрудников Московского метрополитена, уволенных после того, как стало известно об их регистрации на сайте «Свободу Навальному». Об этом пишут «Открытые медиа».

Истцы требуют восстановить их на работе, а также возместить моральный ущерб — в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Судебные заседания должны начаться с 16 июня.

Иски подали как те сотрудники, которых вынудили уволиться по соглашению сторон, так и те, кого уволили по статье за прогул.

Сотрудников метрополитена, фамилии которых оказались в утекшей в интернет сторонников Навального, начали массово увольнять в начале мая. Они рассказывали, что от них требовали уволиться по соглашению сторон, в противном случае угрожая найти повод для увольнения. По словам сотрудников, непосредственные начальники объясняли им, что на увольнение «поступила команда сверху».

«Дождь» писал, что массовые увольнения происходили не только в Московском метрополитене, но и в других учреждениях, подведомственных городскому департаменту транспорта.

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