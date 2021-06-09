Журналист Алексей Пивоваров вызвал на дебаты BadComedian из-за обзора фильма о Зое Космодемьянской

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Журналист и автор ютьюб-канала «Редакция» Алексей Пивоваров предложил видеоблогеру Евгению Баженову (BadComedian) провести дебаты. Свое предложение Пивоваров опубликовал в своем телеграм-канале.

Причиной, по которой Пивоваров предложил Баженову «пообщаться в виде дебатов или дискуссии в прямом эфире» стал обзор фильма «Зоя», в котором Баженов упоминал выпуск «Редакции», посвященный Зое Космодемьянской.

В своем обзоре фильма «Зоя», который вышел 8 июня, Баженов размышляет о том, что «случайные» ошибки в фильмах «Редакции» «случайным образом совпадают с нужной повесткой». Баженов выразил мнение, что в фильме «Редакции» о Зое Космодемьянской «ничего плохого нет», но журналисты «вывод пихают открытым текстом». «И абсолютно случайно он совпадает с главной идеей фильма и его авторов», — заявил видеоблогер.

По мнению Пивоварова, в обзоре BadComedian его «назначили идеологическим соавтором этой картины, а заодно и соратником Владимира Мединского», что не соответствует действительности.

Пивоваров подчеркнул, что «ценит право людей на выражение своего мнения, особенно если они могут его защитить в открытой дискуссии». В качестве площадки для дебатов он предложил телеканал «Дождь», подчеркнув, что они должны проходить в прямом эфире.

Фильм «Зоя» о жизни Зои Космодемьянской вышел в прокат 28 января. Он был снят при участии Российского военно-исторического общества.

Выпуск ютьюб-канала «Редакция» о Зое Космодемьянской вышел в апреле. В анонсе отмечалось, что авторы планировали «поговорить о человеческом измерении этой истории» и что сделать этот выпуск их побудил фильм «Зоя» и связанный с ним скандал, когда РВИО пожаловалось в прокуратуру на журналиста Александра Невзорова, назвавшего Зою Космодемьянскую «фанатиком».

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