РВИО пожаловалось в Генпрокуратуру на Александра Невзорова. Он назвал Зою Космодемьянскую «фанатиком, исполнявшим преступный приказ»

Российское военно-историческое общество (РВИО) подало в Генпрокуратуру заявление на журналиста Александра Невзорова из-за его высказываний о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской. Об этом сообщается на сайте РВИО.

Организация хочет, чтобы в отношении Невзорова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма ( ).

Заслуги Космодемьянской Зои Анатольевны признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды.

Поводом для обращения стали слова Невзорова в эфире передачи «Невзоровские среды» на радио «Эхо Москвы» 3 февраля. Журналист назвал недавний фильм «Зоя» «чудовищным провалом в прокате», а его главную героиню Зою Космодемьянскую — «фанатиком, исполнявшим преступный приказ».

В 1941 году группе советских диверсантов, среди которых была 18-летняя Зоя Космодемьянская, поручили сжечь 10 деревень под Москвой — во исполнение приказа Сталина о сожжении населенных пунктов в тылу немецких войск. Зою Космодемьянскую схватили, пытали и казнили немцы. Она была посмертно удостоена звания Героя Советского союза.

Диверсант Илья Старинов, под руководством которого в годы Великой Отечественной войны было взорвано более 200 мостов, писал, что приказ Сталина о сожжении деревень в тылу немецких войск был попыткой лишить немцев жилья на оккупированных территориях. Но он, по мнению Старинова, оттолкнул местное население от советской армии.

Фильм «Зоя» о жизни Зои Космодемьянской вышел в прокат 28 января. Он был снят при участии Российского военно-исторического общества. В первые выходные проката он занял пятое место по сборам, собрав 31 миллион рублей.