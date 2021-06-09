В ГИБДД поддержали снижение скорости движения в городах до 30 километров в час

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Начальник Научного безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин поддержал инициативу снизить скорость движения транспорта на улицах городов с 60 до 30 километров в час, но индивидуально и обоснованно для каждой улицы.

«Если объективно обосновывать снижение скорости до 30 километров в час, то почему нет, но опять же у нас все равняется через , говорим 30, а в голове — 50 километров в час», — сказал он ТАСС.

Представитель МВД считает, что ограничения скорости должны быть обоснованными и логичными. «Потому что если на скоростной магистрали со 130 километров в час сделать 30 километров в час, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять».

Дмитрий Митрошин отметил, что нужно провести масштабную ревизию улично-дорожных сетей и индивидуально оценить каждую дорогу, а «не просто ввести ограничения».

В мае ГИБДД Москвы поддержала идею снижения скорости на некоторых улицах города до 30 километров в час. «Для каждой улицы, в зависимости от ее назначения, должна быть своя скорость», — говорилось в сообщении инспекции в инстаграме.

В мае Центр организации дорожного движения правительства Москвы начал собирать предложения по изменению скоростных режимов на улицах города. Жителей Москвы призвали рассказать, где, по их мнению, нужно снизить скорость движения, а где, наоборот, увеличить. В департаменте транспорта Москвы тогда привели в пример страны Европы, где скорость движения зависит от улицы, а «нештрафуемый» порог может составлять 3-5 километров в час.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег