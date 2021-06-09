Окленд возглавил рейтинг лучших городов для жизни по версии The Economist

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Рейтинг по версии Economist Intelligence Unit — аналитического подразделения журнала The Economist — возглавил новозеландский Окленд.

Лидер прошлых лет — столица Австрии Вена — опустилась в рейтинге на 12 место. Европейские города, которые традиционно занимают строчки в верхней части списка, на этот раз расположились на значительно более скромных позициях — из-за коронавирусных ограничений.

По этой же причине в топ-10 восемь мест заняли города Новой Зеландии, Австралии и Японии. От Европы в десятку лучших городов для жизни попали Цюрих и Женева, занявшие 7 и 8 места соответственно.

Всего эксперты Economist Intelligence Unit оценивают 140 городов. Последнее место в рейтинге вновь заняла столица Сирии — Дамаск. На ступень выше расположился нигерийский Лагос.

Москва в открытой для ознакомления части исследований не упоминается. В 2019 году российская столица была в рейтинге на 68-м месте.

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