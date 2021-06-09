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Группе «АлоэВера» пришлось отменить концерт в Казани и выступление в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля Stereoleto из-за давления властей. Об этом сообщила вокалистка группы Вера Мусаелян.

По словам Мусаелян, владельцам клуба в Казани, где должен был состояться концерт, позвонили «оттуда» и сказали, что выступление «проводить не рекомендуется», пригрозив в противном случае проверками Роспотребнадзора.

Аналогичная ситуация произошла с организаторами Stereoleto: по словам исполнительницы, они сообщили, что им позвонили и «намекнули, что фестивалю не быть», если «АлоэВера» будет одним из его участников.

Нет, нас нельзя обвинить в экстремизме, в текстах, разжигающих ненависть, в антиправительственных лозунгах, мы независимая группа, которую хер запретишь. Поэтому, давление оказывают на организаторов, на площадки.

Мусаелян отметила, что пока в группе «не понимают логику происходящего» и что недавний концерт в Старом Осколе «прошел без всяких звонков сверху, и никаких сложностей на месте не возникло».

Вера Мусаелян — жена оппозиционного политика, муниципального депутата московского района Красносельский Ильи Яшина. В своем посте она намекнула, что считает именно это возможной причиной отмены концертов.

Корабли и море, любовь и свобода, право быть собой и право выходить замуж за того, за кого хочешь выходить — все это противоречит официальной госповестке.

Весной 2021 года власти сорвали ряд концертов «Порнофильмов», Noize MC и «Ногу свело». Все эти исполнители выступали в поддержку политика Алексея Навального после его заключения под стражу в январе.

В мае музыканты запустили петицию с требованием прекратить отмены концертов по политическим причинам. Ее подписали более 47 тысяч раз.

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