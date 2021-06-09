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Около 80% депутатов Госдумы не смогли досидеть до конца заседания 8 июня, которое стало рекордно длинным в ее работе. Об этом пишет Znak.com.

Заседание без перерыва продолжалось с 10 утра до 19:20.

В начале дня в зале пленарных заседаний зарегистрировались 409 депутатов. При этом в голосовании по последнему законопроекту — о внесении изменений в Водный кодекс России — приняли участие всего 89 человек.

Как отмечает издание, самыми «недисциплинированными» оказались депутаты из «Единой России» — к последнему голосованию в зале остались лишь три человека из более чем 300 членов фракции.

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