Госдума провела рекордное по длительности заседание — 9 часов 20 минут. До конца не смогли досидеть 80% депутатов
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Около 80% депутатов Госдумы не смогли досидеть до конца заседания 8 июня, которое стало рекордно длинным в ее работе. Об этом пишет Znak.com.
Заседание без перерыва продолжалось с 10 утра до 19:20.
В начале дня в зале пленарных заседаний зарегистрировались 409 депутатов. При этом в голосовании по последнему законопроекту — о внесении изменений в Водный кодекс России — приняли участие всего 89 человек.
Как отмечает издание, самыми «недисциплинированными» оказались депутаты из «Единой России» — к последнему голосованию в зале остались лишь три человека из более чем 300 членов фракции.
Однако на деле депутатов, судя по всему, было и того меньше. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг заявил, что вчера он был вынужден выступать «практически перед пустым залом». «Всего присутствовало не более тридцати человек. И когда я вышел на трибуну, оставшиеся депутаты встали и начали аплодировать», — рассказал Гартунг.