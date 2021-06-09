«Что касается меня, то я держусь». Мать Софьи Сапеги получила первые письма от дочери из СИЗО

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Семья гражданки РФ Софьи Сапеги, задержанной после в Минске, получила первое письмо от нее из СИЗО. Его опубликовала «Русская служба Би-би-си».

Судя по тексту письма, оно было написано 3 июня — в нем Сапега отмечает, что «сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой [Протасевичем] в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить». «Однако вышло все несколько иначе», — пишет Сапега.

Я никогда не верила в вещие сны и прочее. Но… в ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно.

Сапега также рассказала, что в СИЗО много читает и пишет дневник, а также занимается спортом.

Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Только что дочитала «Тревожное счастье» И. Шамякина, 600 страниц за три дня. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник. Теперь наконец на такие вещи времени у меня достаточно. Я справляюсь.

Как пишет «Подъем», вместе с этим письмом семья получила и другие письма от Сапеги — по словам ее матери, они пришли вместе с первым из-за долгого досмотра. В них Сапега пишет, что первый раз за все время нахождения в СИЗО заплакала, когда получила первые письма от родных. Она также рассказывает, что в отсутствие часов научилась ориентироваться во времени по колоколам, которые «за окном каждый час пробивают определенное и равное точному времени количество раз».

Софья Сапега находится в СИЗО КГБ в Минске, по решению суда она арестована на два месяца. Официально о предъявленных ей обвинениях не сообщалось; по неофициальным данным, ее подозревают по статьям об организации нарушения общественного порядка и массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды.

Задержание Софьи Сапеги обсуждалось на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась через несколько дней после инцидента. Путин после этого поручил МИДу «внимательно следить» за делом Сапеги.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявлял, что после суда над Сапегой «существуют разные варианты». По его словам, президент может помиловать ее или передать для отбывания дальнейшего наказания в Россию.

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