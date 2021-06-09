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В инстаграме Алексея Навального опубликован пост, в котором он ответил на решение суда, признавшего , и региональные штабы Навального «экстремистскими организациями».

«Когда коррупция — основа государственной власти, борцы с коррупцией — экстремисты», — заявил Навальный. Он назвал суд «посмешищем» и отметил, что материалы дела были «объявлены государственной тайной».

Процесс был закрытый. А я сам в нем не просто не участвовал, хоть мы и требовали этого, меня даже не пригласили. Ну и зачем приглашать Навального? Рассматривается ведь всего лишь ФБК, основателем которого является А. Навальный. И еще вот написано — «штабы Навального». Так какое же отношение он к этому имеет и зачем ему выступать в этом суде?

Навальный в своем посте попросил о поддержке и призвал всех участвовать в «Умном голосовании» на выборах в Госдуму, которые назначены на сентябрь 2021 года.

Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет.

Из-за того, что ФБК и другие структуры Навального суд признал «экстремистскими организациями», их руководители и многие сторонники не смогут участвовать в ближайших выборах в России. 4 июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который называют «законом против ФБК». Он запрещает баллотироваться людям, которые работали в «экстремистских» организациях или помогали им — например, отправляя пожертвования.

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