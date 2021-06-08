В рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds вошли 48 российских вузов

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В ежегодный рейтинг лучших университетов мира вошли 48 российских вузов. Рейтинг стал самым большим за все время его составления — всего в него попали 1300 учебных заведений.

Лучшим российским вузом оказался МГУ, занявший 78-е место. В топ-300 рейтинга попали еще пять российских вузов: СПбГУ (242-е место), Новосибирский государственный университет (246-е), Томский государственный университет (272-е), МГТУ имени Баумана (281-е) и МФТИ (290-е).

Еще 11 вузов из РФ расположились между 300-м и 500-м местами, еще 18 попали в промежуток от 500-го до 1000-го места.

Первое место в списке занял Массачусетский технологический институт, второе — Оксфордский университет, третье — Стэнфордский университет.

В прошлогодний рейтинг QS попали 32 российских вуза (всего в нем было 1000 позиций). МГУ занимал 74-е место.

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