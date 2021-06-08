Апелляционная палата суда в Гааге подтвердила пожизненный приговор Ратко Младичу

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Апелляционная палата суда в Гааге подтвердила пожизненный приговор руководителю вооруженных сил Республики Сербской Ратко Младичу.

Суд подтвердил вину Младича в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенным, в частности, в ходе осады Сараева с 1992 по 1996 годы и в Сребренице в 1995 году, когда были убиты восемь тысяч мусульман.

При этом суд отказался признать Младича виновным еще по пяти пунктам обвинения, о чем просило следствие.

Международный трибунал разыскивал Младича с конца 1990-х годов. В 2011 году Сербия выдала его в Гаагу. Судебный процесс над ним длился пять лет; пожизненный приговор был вынесен в 2017 году.

Бывший политический лидер Республики Сербской Радован Караджич в 2016 году был приговорен к 40 годам тюрьмы, однако на апелляции его срок был ужесточен до пожизненного.

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