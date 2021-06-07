В Японии арестовали помощника капитана российского траулера по делу о столкновении с рыболовецкой шхуной и гибели трех моряков

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Береговая охрана порта Момбецу на японском острове Хоккайдо арестовала 38-летнего россиянина Павла Добрянского, третьего помощника капитана траулера «Амур», сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Саппоро.

26 мая российский траулер столкнулся в Охотском море с рыболовецкой шхуной «Дайхати Хоккомару», в результате чего погибли трое членов экипажа японского судна. «Амур» отконвоировали в Момбецу, а у экипажа судна на время разбирательства и гражданского процесса по компенсации ущерба изъяли документы, необходимые для продолжения плавания.

Добрянский подозревается в нарушениях при маневрировании судном и непредумышленном убийстве. У властей Японии есть 72 часа, чтобы предъявить ему официальное обвинение.

В российском консульстве заявили, что основная часть экипажа «Амура» сможет вернуться на родину после рассмотрения иска о компенсации.

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