В Охотском море столкнулись российское и японское рыболовецкие судна. Погибли три человека

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Трое японских моряков погибли в результате столкновения рыболовецких судов из России и Японии в Охотском море у побережья острова Хоккайдо, сообщает телеканал NHK.

По данным управления береговой охраны Японии, утром 26 мая примерно в 23 километрах к северо-востоку от порта Момбецу российское судно «Амур» водоизмещением 662 тонны столкнулось с японским судном «Дайхати Хоккомару» водоизмещением 9,7 тонны. В результате японское судно перевернулось. Российские моряки подняли из воды пятерых членов экипажа «Дайхати Хоккомару» — трое из них были мертвы.

Россияне в результате столкновения судов не пострадали.

По предварительным данным, причиной столкновения стала плохая видимость и сложные метеоусловия, рассказали «Интерфаксу» в морском спасательном координационном центре «Южно-Сахалинск».

Российское судно «Амур» отконвоировали в порт Момбецу для разбирательств. «В частности, предстоит установить, имелось ли в наличии и сработало ли на судах оборудование, предупреждающее об опасном сближении, и какими при этом были действия обеих команд», — рассказали в российском спасательном центре.

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