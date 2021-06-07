В Госдуме предложили отслеживать денежные переводы гражданам и юрлицам из-за границы
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») предложил разрешить Росфинмониторингу отслеживать все денежные переводы некоммерческим организациям, а также переводы гражданам и юрлицам из-за границы вне зависимости от их суммы.
Как сообщают «Ведомости» и «Коммерсант», Пискарев предложил внести такие поправки ко второму чтению законопроекта, запрещающего российским гражданам и юрлицам участвовать в работе «нежелательных организаций» по всему миру. 9 июня Госдума рассмотрит документ во втором чтении.
Зарубежные переводы гражданам и юрлицам предлагается контролировать, если деньги поступают из определенных стран, внесенных в специальный перечень Росфинмониторинга «ограниченного доступа». Какие страны будут в этом списке, неизвестно.
При анализе переводов НКО автор поправок предложил сделать ряд исключений и, например, не проверять операции с деньгами и имуществом ТСЖ, садоводческих товариществ и образовательных учреждений. При этом для фондов, в том числе благотворительных, исключений не сделали, отмечают «Ведомости».
Василий Пискарев предложил, чтобы закон в случае принятия вступил в силу с 1 октября 2021 года.
Судя по тексту поправок, «сами организации и люди не должны будут отчитываться [о транзакциях], но должны более внимательно следить, откуда приходят деньги», отмечает глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская… «А само отслеживание [таких транзакций] закончится, скорее всего, большим количеством нежелательных организаций [из-за выявленной связи с уже действующими нежелательными организациями] и возбуждением дел в отношении россиян, которые с ними взаимодействуют», — уверена Милославская.