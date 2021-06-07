В Госдуме предложили отслеживать денежные переводы гражданам и юрлицам из-за границы

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Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») предложил разрешить Росфинмониторингу отслеживать все денежные переводы некоммерческим организациям, а также переводы гражданам и юрлицам из-за границы вне зависимости от их суммы.

Как сообщают «Ведомости» и «Коммерсант», Пискарев предложил внести такие поправки ко второму чтению законопроекта, запрещающего российским гражданам и юрлицам участвовать в работе по всему миру. 9 июня Госдума рассмотрит документ во втором чтении.

Зарубежные переводы гражданам и юрлицам предлагается контролировать, если деньги поступают из определенных стран, внесенных в специальный перечень Росфинмониторинга «ограниченного доступа». Какие страны будут в этом списке, неизвестно.

При анализе переводов НКО автор поправок предложил сделать ряд исключений и, например, не проверять операции с деньгами и имуществом ТСЖ, садоводческих товариществ и образовательных учреждений. При этом для фондов, в том числе благотворительных, исключений не сделали, отмечают «Ведомости».

Василий Пискарев предложил, чтобы закон в случае принятия вступил в силу с 1 октября 2021 года.

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