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Суд в Москве оштрафовал Дмитрия Гудкова за участие в январской акции в поддержку Навального

Источник: Дмитрий Гудков

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на 10 тысяч рублей за участие в митинге 23 января (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Об этом Гудков сообщил в телеграм-канале.

В административном протоколе, составленном в отношении политика, говорилось, что 28 января полицейские нашли в телеграме Гудкова видео, из которого следовало, что он участвовал в митинге на Пушкинской площади, сообщает «Апология протеста». В полиции посчитали, что Гудков «привлекал внимание граждан и СМИ, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, аплодировал и размахивал руками».

Гудков ранее предполагал, что штраф за участие в акции 23 января могут использовать, чтобы связать его с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) и в дальнейшем помешать ему выдвинуть свою кандидатуру в Госдуму на основании «закона против ФБК».

6 июня Дмитрий Гудков уехал из России в Украину после того, как «несколько близких источников из окружения администрации президента» сообщили ему, что его могут арестовать по уголовному делу о неуплате долга мэрии Москвы. Кроме того, от своего отца Геннадия Гудкова политик узнал об угрозе уголовного преследования его брата Владимира (тот также покинул Россию).

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