Суд в Москве оштрафовал Дмитрия Гудкова за участие в январской акции в поддержку Навального

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Савеловский районный суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на 10 тысяч рублей за участие в митинге 23 января ( ). Об этом Гудков сообщил в телеграм-канале.

В административном протоколе, составленном в отношении политика, говорилось, что 28 января полицейские нашли в телеграме Гудкова видео, из которого следовало, что он участвовал в митинге на Пушкинской площади, сообщает «Апология протеста». В полиции посчитали, что Гудков «привлекал внимание граждан и СМИ, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, аплодировал и размахивал руками».

Гудков ранее предполагал, что штраф за участие в акции 23 января могут использовать, чтобы связать его с Фондом борьбы с коррупцией ( ) и в дальнейшем помешать ему выдвинуть свою кандидатуру в Госдуму на основании .

6 июня Дмитрий Гудков уехал из России в Украину после того, как «несколько близких источников из окружения администрации президента» сообщили ему, что его могут арестовать по уголовному мэрии Москвы. Кроме того, от своего отца Геннадия Гудкова политик узнал об угрозе уголовного преследования его брата Владимира (тот также покинул Россию).

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