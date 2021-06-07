Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Он разрешал полеты разведывательных самолетов над территориями стран-участниц по специальным протоколам и заранее согласованным маршрутам.

В 2020 году США официально уведомили своих партнеров о решении выйти из Договора об открытом небе. Они объяснили этот шаг тем, что Россия последнее время постоянно нарушала условия этого договора, запрещая наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Москва нарушения отрицала и, в свою очередь, обвиняла в них Вашингтон.

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19 мая денонсацию Договора об открытом небе одобрила Госдума, а 2 июня — Совет Федерации.

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