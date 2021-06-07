Глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин заявил, что не финансировал Nexta. На это в интервью намекал бывший главред телеграм-канала Роман Протасевич

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Генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин заявил, что не имеет отношения к финансированию белорусского оппозиционного телеграм-канала .

«Я могу ответить прямо и честно, ни я и ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал. Мне неприятно говорить про финансирование этого телеграм-канала, потому что это противоречит моим взглядам», — цитирует слова Мазепина «Интерфакс».

3 июня в эфире белорусского канала ОНТ было показано интервью оппозиционного журналиста, бывшего главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного после экстренной . В ходе интервью Протасевич заявил, что Nexta спонсировалась компанией известного российского олигарха, которая «связана с Уралом и горной добычей». Он не назвал ни саму компанию, ни имя олигарха, но в СМИ появились предположения, что речь идет о Дмитрии Мазепине.

Во время протестных акций в Минске в августе 2020 года Мазепин выступал с заявлениями в поддержку оппозиции, в частности, предлагая создать в Беларуси Комитет национального спасения.

Обновлено 12:30. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: комментируя в беседе с журналистами слова главы «Уралхима», заявил следующее: «Мазепина никто не обвинял ни в чем. Фамилия Мазепина Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить или белорусская сторона должны разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть».

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