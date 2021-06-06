Участники Pussy Riot вывесили на Патриаршем мосту в Москве плакат «Свободу Марии Алёхиной»

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Участники Pussy Riot днем 6 июня вывесили на Патриаршем мосту в Москве баннер с требованием освободить Марию Алёхину, которая находится под домашним арестом. Об этом сообщил телеканал «Дождь», ссылаясь на Pussy Riot.

Плакат со словами «Свободу Марии Алёхиной» и расстегнутыми наручниками появился на мосту в день рождения Алёхиной, которой 6 июня исполнилось 33 года.

Мария Алёхина находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарных норм, которое возбудили в январе после акции в поддержку Алексея Навального 23 января. По версии следствия, призывали выйти на акцию — и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

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