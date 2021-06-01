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Россия или Беларусь? Новости из двух стран о том, как там преследуют граждан, уже почти невозможно отличить друг от друга. Но вы все же попробуйте

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В России принимаются новые репрессивные законы, а к журналистам и адвокатам приходят с обысками. В союзной Беларуси после массовых протестов 2020 года не прекращаются преследования тех, кто критикует режим Александра Лукашенко. Все так плохо, что в сообщениях о России и Беларуси можно запутаться. А у вас получится угадать страну по новости? Сейчас узнаем.

Кстати, у нас есть инструкция для тех, кто устал читать новости о сфабрикованных уголовных делах, пытках в тюрьмах и отделениях полиции. В ней мы рассказываем, как не сойти с ума от повестки.

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Фото в анонсе: Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LEYA, Фото в анонсе: Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA