У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

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Принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка.

Они назвали дочь Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки, королевы Великобритании Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, принцессы Дианы.

Как говорится в заявлении пары, мать и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у пары родился сын Арчи.

В январе 2020 года Меган и Гарри отказались от королевских полномочий. Они перестали официально представлять британскую королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого супруги переехали в Канаду, а затем — в США.

Осенью 2020 года Меган Маркл рассказала в колонке для The New York Times, что за несколько месяцев до этого, в июле 2020 года, потеряла недоношенного ребенка.

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