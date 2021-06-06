«Ожидай нас». Сообщество хакеров Anonymous обратилось к Илону Маску из-за его твитов о биткоине

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Сообщество хакеров распространило видеообращение, адресованное основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску.

В записи, появившейся в соцсетях группы 5 июня, человек в маске Гая Фокса, который говорит измененным голосом, осудил Илона Маска из-за его влияния на рынок криптовалют. Обращение появилось после того, как Маск 4 июня написал в твиттере слово «биткоин» с эмодзи разбитого сердца — и тем самым обвалил курс этой криптовалюты более чем на 6%, ниже 36 тысяч долларов за монету.

Обращение Anonymous к Илону Маску Anonymous

Миллионы розничных инвесторов действительно рассчитывали на то, что их прибыль от криптовалют улучшит их жизнь. <…> Конечно, они взяли риск на себя, когда инвестировали, и все знают, что нужно быть готовым к волатильности криптовалют, но ваши твиты на этой неделе показывают явное пренебрежение к обычному работающему человеку.

Автор обращения закончил послание завуалированной угрозой Маску: «Ты думаешь, что ты — самый смышленый человек в комнате, но теперь ты встретил достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Ожидай нас».

Илон Маск прямо не комментировал это обращение, но, как отмечает таблоид New York Post, спустя примерно 20 минут после публикации сообщения Anonymous бизнесмен написал в твиттере: «Не убивайте то, что вы ненавидите. Сохраните то, что любите».

В начале мая курс биткоина упал на 15% после твита Илона Маска об отказе компании Tesla принимать эту криптовалюту к оплате. Ранее Маск говорил, что биткоин — это «почти такая же чепуха», как традиционные деньги. «Ключевое слово — „почти“», — отмечал он.

За последний год курс биткоина вырос почти в четыре раза — с 9600 долларов до 36 тысяч долларов за монету. На пике в середине апреля один биткоин стоил больше 60 тысяч долларов.

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