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Черногория отменила все ограничения на въезд для туристов из России. Прямого авиасообщения между странами нет

Источник: ТАСС

Власти Черногории отменили любые ограничения на въезд для граждан России, сообщил ТАСС министр экономического развития Черногории Яков Милатович.

Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд.

По словам министра, если россияне заразятся коронавирусом в Черногории, им обеспечат бесплатную медицинскую помощь. Также власти гарантируют бесплатное тестирование на коронавирус, если россиянам будет нужно сдать ПЦР-тест по возвращении в Россию.

Между Россией и Черногорией с марта 2020 года нет прямого авиасообщения. Как считает Яков Милатович, «учитывая такие факты, как прекрасная эпидемическая ситуация в стране… сейчас великолепный момент для того, чтобы возобновить рейсы».

В апреле Черногория продлила период безвизового въезда для россиян до 31 октября 2021 года. Находиться в стране без визы можно до 90 дней.

С 1 мая все россияне, прибывающие из-за рубежа, должны сдавать два теста на коронавирус, причем оба уже после въезда в Россию.

До пандемии, в 2019 году, Черногорию посетили более 400 тысяч граждан России.

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