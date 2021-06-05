Суд в Калифорнии отменил запрет на штурмовое оружие. Он действовал в этом штате более 30 лет

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Суд в Калифорнии отменил запрет на штурмовое оружие, действовавший в штате с 1989 года.

В своем решении судья счел, что запрет нарушает к Конституции США. Он подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев штурмовое оружие используется американцами в законных целях.

Как швейцарский нож, популярная винтовка AR-15 это идеальная комбинация оружия для защиты дома и вооружения для защиты родины. Она хороша и для дома, и для боя.

Судья отметил, что несмотря на действовавший запрет, в Калифорнии были легально зарегистрированы 185 569 единиц штурмового оружия. Он также подчеркнул, что в штате убийства с помощью ножа происходят в семь раз чаще, чем с помощью винтовки.

Решение суда уже раскритиковал губернатор Гэвин Ньюсом, который назвал его «прямой угрозой жизни невинных калифорнийцев». Вердикт суда власти могут обжаловать в течение 30 дней.

Полуавтоматическое штурмовое оружие часто используют преступники, совершающие массовые убийства. В частности, винтовка AR-15, помимо прочего, использовалась стрелками при убийствах и — двух самых крупных по числу жертв шутингах в истории США.

На федеральном уровне запрет на продажу штурмового оружия действовал в США с 1994 по 2004 год. В марте 2021 года президент США Джо Байден призвал Конгресс вновь принять такой закон, это произошло после того, как за неделю в стране произошли два массовых убийства подряд.

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