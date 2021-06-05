Путин заявил, что Россия «не стремится избавиться от доллара». Два дня назад его решили не использовать в Фонде национального благосостояния

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Россия не стремится отказываться от использования доллара как универсального средства расчетов. Об этом на ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Мы не стремимся избавиться от доллара. Если вы что-то услышали, что я говорил про доллар и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов, это не так.

При этом Путин заявил, что США используют доллар как средство в санкционной политике, поэтому Россия вынуждена сокращать количество расчетов в американской валюте.

3 июня глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство решило отказаться от инвестирования средств Фонда национального благосостояния в долларовые активы. Те 39,8 миллиарда долларов, которые сейчас есть в фонде, в течение месяца будут заменены на другие валюты. Силуанов объяснил это решение угрозой новых санкций со стороны США.

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