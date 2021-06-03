Минфин решил полностью отказаться от долларов в Фонде национального благосостояния

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Правительство решило отказаться от инвестирования средств Фонда национального благосостояния в долларовые активы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% — в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%.

Силуанов уточнил, что замещение доллара другими активами произойдет в течение месяца.

Вице-премьер Андрей Белоусов уточнил, что отказ от долларовых активов ФНБ — это «осмысленное решение, связанное с угрозой санкций со стороны США».

На данный момент долларовые активы ФНБ составляют 39,8 миллиарда долларов.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла политику дедолларизации России тем, что американские санкции являются «постоянным риском» для российской экономики.

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