Бразилия разрешила применение «Спутника». Месяц назад медицинский регулятор страны заявлял, что в вакцине есть «живые» аденовирусы
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Агентство санитарного надзора Бразилии (ANVISA) разрешило импорт и ограниченное использование российской вакцины «Спутник V».
Вакцинировать «Спутником» можно будет только здоровых людей старше 18 лет. Решение об этом было принято после получения в конце мая дополнительной документации из России.
Суммарное количество вакцинированных российской вакциной в каждом бразильском штате не должно превышать 1% населения. На основании отчетов о состоянии их здоровья регулятор в дальнейшем может разрешить дополнительные прививки.
Производители вакцины заявили, что первая партия «Спутника» будет поставлена в Бразилию в июле.
В конце апреля ANVISA запретило импортировать «Спутник» в страну, объяснив это тем, что эксперты нашли в образцах вакцины «живой» аденовирус, который может размножаться и теоретически вызвать инфекцию. Россия отвергла такую возможность; позже выяснилось, что бразильская сторона сделала свои выводы не на основе собственных исследований, а на основе документации, предоставленной из России.
В марте Минздрав США признал, что Вашингтон предпринимал попытки отговорить Бразилию от закупок российской вакцины, чтобы не позволить Москве усилить свое влияние в регионе.
Бразилия стала 67-й страной, которая разрешила применение «Спутника».