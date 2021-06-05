Бразилия разрешила применение «Спутника». Месяц назад медицинский регулятор страны заявлял, что в вакцине есть «живые» аденовирусы

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Агентство санитарного надзора Бразилии (ANVISA) разрешило импорт и ограниченное использование российской вакцины «Спутник V».

Вакцинировать «Спутником» можно будет только здоровых людей старше 18 лет. Решение об этом было принято после получения в конце мая дополнительной документации из России.

Суммарное количество вакцинированных российской вакциной в каждом бразильском штате не должно превышать 1% населения. На основании отчетов о состоянии их здоровья регулятор в дальнейшем может разрешить дополнительные прививки.

Производители вакцины заявили, что первая партия «Спутника» будет поставлена в Бразилию в июле.

В конце апреля ANVISA запретило импортировать «Спутник» в страну, объяснив это тем, что эксперты нашли в образцах вакцины «живой» , который может размножаться и теоретически вызвать инфекцию. Россия отвергла такую возможность; позже выяснилось, что бразильская сторона сделала свои выводы не на основе собственных исследований, а на основе документации, предоставленной из России.

В марте Минздрав США признал, что Вашингтон предпринимал попытки отговорить Бразилию от закупок российской вакцины, чтобы не позволить Москве усилить свое влияние в регионе.

Бразилия стала 67-й страной, которая разрешила применение «Спутника».

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