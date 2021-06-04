Задержаны подозреваемые в ограблении ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с Путиным на параде Победы

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Московская полиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве и краже личных средств 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Как сообщалось ранее, 29 мая пенсионеру на домашний телефон позвонил неизвестный злоумышленник, он представился сотрудником полиции и убедил Пронина снять с личного счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу якобы для проведения оперативных мероприятий по задержанию с поличным мошенника.

Операция по задержанию подозреваемых в преступлении проводилась при силовой поддержке Росгвардии, сообщили в МВД. Во время обысков у них изъяли «средства связи, банковские карты, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение».

В ведомстве отметили, что «по имеющейся информации, координация действий злоумышленников осуществлялась из-за рубежа».

Задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным аферам.

Василий Пронин принимал участие в битве на Курской дуге в 1943 году, за что был награжден медалью «За отвагу». Через год его демобилизовали из-за тяжелого ранения, полученного при форсировании реки Десны.

В 2021 году ветеран присутствовал на параде Победы в Москве, он сидел рядом с Владимиром Путиным и попал в кадр, когда президент помог ему накинуть куртку.

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