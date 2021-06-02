В Москве украли 400 тысяч рублей у ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с Путиным на параде Победы

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Управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве по факту кражи денежных средств у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

По данным следствия, в конце мая пенсионеру на домашний телефон позвонил неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником полиции, убедил того снять с личного счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу якобы для проведения оперативных мероприятий по задержанию с поличным мошенника.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 159 УК, предусматривающей наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до шести лет.

В 2021 году Василий Пронин присутствовал на параде Победы в Москве, он сидел рядом с Владимиром Путиным и попал в кадр, когда президент помог ему накинуть куртку. В 1943 году Пронин принимал участие в битве на Курской дуге, за что был награжден медалью «За отвагу». Через год его демобилизовали из-за тяжелого ранения, полученного при форсировании реки Десны.

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