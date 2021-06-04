Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал закрытие издания VTimes, признанного «иностранным агентом», сообщает «Интерфакс».

СМИ, особенно наши новые, быстро открываются и быстро закрываются — это постоянная история и постоянный процесс. Конечно, всегда жалко, когда журналистские коллективы вынуждены прекращать свою работу, но мы не сомневаемся, что талантливый журналистский коллектив всегда найдет место.

По словам Пескова, закрытие VTimes обусловлено, в первую очередь, экономическими причинами, а не статусом «иноагента».«Как таковые, „иностранные агенты“ не получают запрета на работу в качестве СМИ. Они могут сталкиваться с нежеланием спонсоров давать деньги, но это не та сфера, которая касается нас», — сказал пресс-секретарь президента.

Также, по словам Пескова, журналистам СМИ-«иноагентов» не будет грозить уголовное преследование в том случае, если они будут «строго следовать букве закона».

VTimes создали в июле 2020 года журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против действий нового руководства газеты.

14 мая 2021 года VTimes было включено в список СМИ — «иностранных агентов».

Издание объявило о прекращении работы с 12 июня. «Ярлык „иноагента“ <…> разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес», — говорилось в его заявлении. Из-за статуса «иностранного агента», сообщил издатель VTimes Александр Губский, стало невозможно работать с рекламодателями и партнерами, получать комментарии у политиков и чиновников, а пожертвований читателей «недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа».

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