Суд отказал «Медузе» в удовлетворении иска об исключении из реестра СМИ-«иноагентов»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска «Медузы» об исключении из реестра СМИ — «иностранных агентов».

Такое решение, передает корреспондент «Медузы» из зала суда, было принято несмотря на то, что Минюст не смог приобщить к делу документы, подтверждающие иностранное финансирование издания. Министерство юстиции лишь предоставило справку Росфинмониторинга для служебного пользования, которую нельзя приобщить к делу.

Представляющий интересы «Медузы» Сергей Бадамшин («Правозащита Открытки») намерен обжаловать решение суда.

Минюст объявил о включении «Медузы» в список СМИ — «иностранных агентов» 23 апреля. Причины этого решения не пояснялись. 20 мая стало известно, что «Медуза» попала в реестр СМИ-«иноагентов» на основании обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова.

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Из-за включения в список «СМИ-иноагентов» «Медуза» потеряла практически все свои заработки и была вынуждена попросить помощи у читателей. Оформить регулярное пожертвование можно на странице support.meduza.io.

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