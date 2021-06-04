Съемочную группу «Миссия: невыполнима 7» во главе с Томом Крузом отправили на карантин из-за ковида

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Вся съемочная группа фильма «Миссия: невыполнима 7» была вынуждена уйти на 14-дневную изоляцию после того, как некоторые участники съемок сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По сведениям издания, инфекция подозревается как минимум у 14 из 60 участников съемок, которые проходят на студии Longcross в английском графстве Суррей. Многие из них — ближайшие помощники американского актера Тома Круза, исполняющего главную роль в картине, утверждает The Sun. Также положительные тесты сдали четыре танцовщицы, принимавшие участие в съемках сцены в ночном клубе с участием Круза.

Сам актер находится на двухнедельном карантине с 1 июня. «Том в ярости из-за происходящего, особенно учитывая его прошлогоднюю тираду участникам съемок», — заявил источник The Sun.

В декабре 2020 года The Sun опубликовал аудиозапись, на которой Том Круз кричит на членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима 7» за несоблюдение антикоронавирусных правил. В частности, актер разозлился на участников съемок, которые стояли перед экраном компьютера, не соблюдая дистанцию.

Выход фильма «Миссия: невыполнима 7» неоднократно откладывался из-за пандемии. По последним данным, картина должна выйти на экраны в мае 2022 года.

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