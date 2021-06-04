Путин поручил организовать платную вакцинацию иностранцев в России

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации в России платной вакцинации от коронавируса для иностранцев, в том числе трудовых мигрантов. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, спрос на российские вакцины за рубежом большой, поэтому у иностранцев должна быть возможность приехать в Россию и сделать прививку от ковида.

Также Путин вновь призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, отметив, что это можно сделать «бесплатно и с комфортом».

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». По оценкам Центра Гамалеи — разработчика «Спутника V», доля полностью привитых россиян составляет около 10%

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