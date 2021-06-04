Правительство подтвердило случаи взломов аккаунтов на «Госуслугах». Их использовали для голосования на праймериз «Единой России»

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В министерстве цифрового развития РФ зафиксировали «попытки совершения мошеннических действий» с некоторыми учетными записями на портале «Госуслуг». Об этом «Коммерсанту» заявили в пресс-службе ведомства.

Согласно расследованию министерства, взломам подвергались слабо защищенные аккаунты, содержащие «простые пароли или пароли, которые совпадали с паролями к другим ресурсам».

«Министерство рекомендует использовать сложные уникальные пароли для каждого сервиса и двухфакторную идентификацию на госуслугах, обновлять операционные системы и пользоваться антивирусами», — отметили в пресс-службе Минцифры.

Накануне стало известно о случаях несанкционированного доступа к аккаунтам на «Госуслугах» от имени Центра обработки персональных данных «Единой России». В частности, об этом рассказала ведущая «Эха Москвы» Арина Бородина. В ее личных данных поменяли место прописки с московской на челябинскую, после чего без ее ведома из аккаунта был совершен переход на сайт праймериз «Единой России». О похожих взломах «Медузе» также сообщили читатели.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил «Коммерсанту», что партия «крайне заинтересована» в расследовании фактов неправомерного использования аккаунтов Арины Бородиной и других лиц на «Госуслугах». «Считаем, что по данному факту должна быть проведена полноценная проверка правоохранительных органов, а те, кто это сделал, должны понести установленную законодательством ответственность. В этой связи будет подано соответствующее заявление в полицию», — сказал он.

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