Журналистка Арина Бородина рассказала о взломе своего аккаунта на «Госуслугах» «Единой Россией»

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Центр обработки персональных данных партии «Единая Россия» получил доступ к аккаунту ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Арины Бородиной на портале «Госуслуги», после чего в ее личных данных изменилось место прописки. Об этом сама журналистка рассказала в фейсбуке.

По словам Бородиной, 2 июня она зашла на «Госуслуги», чтобы заполнить данные о новом загранпаспорте и заметила, что в графе регистрации и постоянного места жительства у нее вместо Москвы указан адрес в Челябинске. Все остальные данные в аккаунте остались верными.

Журналистка проверила вкладку «действия в системе» и обнаружила, что в ее личный кабинет входили от имени Центра обработки персональных данных «Единой России».

В Челябинске я не была ни разу в жизни… Они что, за меня голосовали на праймериз в Челябинске?! Заменили заодно на моей странице адрес и даже не стали скрываться и оставили эту челябинскую «прописку» мне на память?! Или кто-то наоборот это делает сознательно, таким образом засвечивая «Единую Россию» как взломщика государственного портала?!

В комментариях к посту Бородиной режиссер Мария Иванова рассказала, что столкнулась на «Госуслугах» точно с такой же историей — ее прописку сменили на челябинскую.

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