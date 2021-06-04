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Президент России Владимир Путин заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию с самолета Ryanair в Минске и задержанием бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича.

Нас затюкали этими вопросами — и меня, и канцлера [Австрии Себастьяна Курца]. Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он делает, что хочет — борется с режимом [Александра] Лукашенко.

Путин также отверг предположения о том, что к инциденту причастны российские спецслужбы. По его словам, он вообще «ничего не знает» об инцидентее с самолетом. «Понимаете, это нас не касается совершенно. Я не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии», — сказал президент.

Задержание девушки Протасевича, гражданки России Софьи Сапеги Путин не комментировал.

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