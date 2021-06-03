Из-за патронов в квартире Геннадия Гудкова завели уголовное дело

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

По факту обнаружения патронов в квартире политика Геннадия Гудкова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 50 патронов для пистолета Макарова найдены в квартире политика, переделанной под офис. Там же было найдено разрешение на право хранения самого пистолета.

Sota отмечает, что дело возбуждено по статье о незаконном хранении боеприпасов в отношении неустановленных лиц.

РЕН ТВ сообщает, что Гудков сдает квартиру некоему мужчине.

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, сына Геннадия Гудкова, 1 июня задержали по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, которое в 2015-2017 годах снимала у мэрии Москвы фирма «Сектор-2А», возглавляемая тетей политика Ириной Ермиловой.

Жена Дмитрия Гудкова Валерия ранее заявляла, что найденные патроны принадлежат Геннадию Гудкову и они от его наградного оружия, на которое есть все документы. Она отмечала, что так как Геннадий Гудков находится за границей, лицензия была просрочена на три месяца и сейчас она на переоформлении.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег