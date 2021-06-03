СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов

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Совет по правам человека при президенте РФ направил в МВД предложения по регулированию движения электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев и моноколес.

Комиссия совета предлагает распространить действие Правил дорожного движения на эти транспортные средства, а также оснастить их номерными знаками.

Кроме того, для них должно действовать ограничение скорости, в том числе по возрасту водителей, считают в СПЧ.

Для арендаторов или владельцев мобильных электрических транспортных средств предлагается ввести обязательное страхование гражданской ответственности, а сами электросамокаты отнести к числу «источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников».

В действующей редакции Правил дорожного движения водители самокатов имеют статус пешеходов. В ноябре 2020 года Минтранс РФ предлагал ввести отдельные штрафы для владельцев электросамокатов за нарушение ПДД. Эти поправки пока не приняты.

В мае власти Москвы заявили,что регламентируют прокат электросамокатов и их использование в парках и общественных пространствах, в частности, ограничат скорость движения 15 километрами в час.

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