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Полиция Москвы освободила Дмитрия Гудкова. Его довезли до «Макдоналдса» — и отпустили

Источник: ТАСС

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков отпущен из полиции Москвы, ему не стали избирать меру пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на жену политика Валерию.

Дмитрий Гудков на свободе
Telegram-канал «Гудков»

Валерия Гудкова сообщила в телеграме мужа, что узнала об освобождении от следователя. Корреспондент «Дождя» сообщил, что Гудкова высадили на Пушкинской площади и отпустили. Супруга политика подтвердила эту информацию:

Дмитрия высадили у «Макдоналдса» на Пушкинской. Он свободен.

Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что Гудков остался подозреваемым по уголовному делу.

Дмитрия Гудкова задержали 1 июня на 48 часов как подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, заключенного с мэрией Москвы. Срок задержания Гудкова истек в 19:40 3 июня.

Второй подозреваемой по делу проходит Ирина Ермилова. Ее задержали вместе с Дмитрием Гудковым. Следствие просило избрать ей в качестве меры пресечения запрет определенных действий, но суд отказался удовлетворить это ходатайство.

1 июня обыски среди прочего прошли в квартире Дмитрия Гудкова, а также в квартире его отца, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова. В последнем случае следователи обнаружили патроны, по этому факту возбуждено уголовное дело.

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