Фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля
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Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в основную конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля, сообщают его организаторы.
Картина Серебренникова основана на романе-бестселлере Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». В фильме снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин — младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко и другие.
В основной программе также представлены ленты Франсуа Озона, Уэса Андерсона, Пола Верховена и других режиссеров.
Также в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля будут представлены фильмы «Разжимая кулаки» российского режиссера Киры Коваленко и «Дело» Алексея Германа-младшего.