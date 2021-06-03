Беларусь в ответ на санкции США сократила персонал американской дипмиссии и ужесточила выдачу виз
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МИД Беларуси решил сократить персонал посольства США в стране в ответ на американские санкции, введенные после посадки самолета Ryanair в Минске и задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Также МИД решил ужесточить визовые процедуры, временно ограничить работу американцев в стране и отозвать решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию (USAID), сообщается на сайте министерства.
«Эти меры — точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью», — заявил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз.
Решение Беларуси сократить персонал американской дипломатической миссии вступит в силу 13 июня, сообщили в Госдепартаменте США.
В конце мая США объявили, что приостановят соглашение о воздушном сообщении с Беларусью и возобновят санкции против белорусских государственных предприятий (о санкциях стало известно еще до инцидента с самолетом Ryanair).