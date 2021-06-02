Совет Федерации денонсировал Договор по открытому небу

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Совет Федерации проголосовал за выход России из .

Решение поддержали все присутствовавшие на заседании 159 сенаторов.

Соответствующий законопроект о денонсации документа внес 11 мая президент РФ Владимир Путин, 19 мая его единогласно поддержала Госдума.

Россия объявила, что выйдет из Договора по открытому небу, после того как это сделали США в ноябре 2020 года.

США, объясняя свой отказ от соглашения, заявляли, что Россия запрещала наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Москва нарушения отрицала и, в свою очередь, обвиняла в них Вашингтон.

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